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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: Грузинская сторона готова оказать всяческую помощь жителям оккупированных территорий в борьбе с коронавирусом

13.03.2020 "Мы не намерены оставлять наше население в Абхазии и Цхинвальском регионе перед этим очень серьезным вызовом, в борьбе против всемирной пандемии" - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. По ее словам, государство использует все коммуникационные каналы, чтобы проинформировать население обоих оккупированных регионов о том, к каким мерам следует прибегнуть для защиты от коронавируса. Она также отмечает, что государство готово помочь населению в диагностике и предоставлении критически важных лечебных услуг.



"К несчастью, из-за оккупации и ограничения передвижения, мы лишены возможности проводить там такие мероприятия, которые проводим в остальных регионах Грузии. Вы знаете, что децентрализация возможностей происходит и за пределами столицы. Несмотря на эти ограничения, мы уже годы распространяем сервисы здравоохранения на население Абхазии и Цхинвальского региона, определенными медицинскими средствами помогаем на местах, а доступ к бесплатным медицинским услугам у нашего населения есть, а это [ситуация с коронавирусом] не будет исключением.



Хочу сказать, что в эти дни мы работаем в довольно интенсивном режиме, с использованием всех коммуникационных каналов, в сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы проводить более конкретные превентивные мероприятия в направлении Абхазии, чтобы население в обоих регионах было более информированным о том, к каким мерам нужно прибегнуть, чтобы защититься. Также подчеркиваем, что в случае необходимости мы готовы оказать помощь населению диагностикой и критически важными для них медицинскими услугами.



Конечно, эта закрытость и, в целом, отсутствие доступа, особенно в Цхинвальском регионе, который целенаправленно изолирован в течение месяцев, задолго до пандемии, и сегодня, когда перед миром стоят такие острые проблемы, к примеру, в аптеках того же Цхинвали происходит изъятие медикаментов с грузинскими надписями - сегодня воздержусь от дополнительных оценок. Я не раз их давала оценки и населению они известны.", - заявила Цихелашвили и еще раз отметила, что грузинская сторона готова оказать всю необходимую помощь жителям оккупированных территорий.



"Главное, чтобы были проведены превентивные мероприятия по всей Грузии максимально эффективно", - отметила министр.









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