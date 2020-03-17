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    Женевские международные переговоры отложены из-за коронавируса
    17.03.2020
    Сопредседатели Женевских международных дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС — Джихан Султаноглу, Рудольф Михалка и Тойво Клаар приняли решение отложить 51-й раунд Женевских международных дискуссий в связи с коронавирусом. Переговоры должны были состояться 31 марта — 1 апреля.

    В пресс-релизе от 16 марта сопредседатели пояснили, что решение было принято «в результате тщательного изучения обстоятельств, связанных с быстрым распространением COVID-19».

    «Сопредседатели приложат все усилия для поддержания тесных контактов и взаимодействия с участниками, а также используют все средства для надлежащего решения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов, наряду с другими вопросами, входящими в повестку дня Женевских международных дискуссий», — говорится в релизе.

    Сопредседатели также отметили, что они «будут внимательно следить за развитием событий в связи с COVID-19 и обсудят будущие шаги, необходимые для решения вопроса о проведении 51-го раунда дискуссий».

    Женевские международные дискуссии, которые стартовали 11 лет назад после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством Европейского союза, Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и Соединенных Штатов, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проводятся в рамках двух рабочих групп: одна по вопросам мира и безопасности, а другая — по гуманитарным вопросам.




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