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    Три человека отправлены в медучреждения Абхазии после прохождения тепловизора на Псоу
    21.03.2020
    Три человека с высокой температурой были направлены в медучреждения Абхазии для дальнейшего наблюдения за первые сутки после установки тепловизора на санитарно-карантинном пункте КПП "Псоу", сообщает местный Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

    Как рассказал Sputnik главврач Центральной районной гагрской больницы Вячеслава Аргун, к ним были доставлены двое жителей Абхазии и один гражданин России. По его словам, у жителя Ленинградской области, который направлялся в Пицунду, медики зафиксировали температуру +39 градусов. Его вернули на территорию России.

    Другим пациентом был житель Очамчирского района, возвращавшийся из Санкт-Петербурга, где он пробыл три дня. Его температура тела была +37 градусов. Житель Сухумского района возвращался из России после процедуры химиотерапии также с высокой температурой тела. Обоих пациентов после обследования поместили на домашний карантин.

    "Никаких симптомов вирусного заболевания атипичного характера у них выявлено не было. У них была обычная простуда и грипп. Ни о каком коронавирусе речь не идет", - отметил Аргун.

    Он добавил, что общая эпидемиологическая обстановка в Гагрском районе спокойная. Всплеска вирусных заболеваний не наблюдается.

    Тепловизор для определения температуры тела в целях защиты населения от завоза и распространения коронавируса был привезен в Абхазию в качестве гуманитарной помощи от международных организаций и установлен на российско-грузинской границе в четверг 19 марта, специалисты начали работу 20 марта.

    В пятницу 20 марта в Абхазию через Ингури также были доставлены тест-системы для диагностики коронавируса. По словам "замминистра здравоохранения" Алисы Ардзинба, на 21 марта ни одному человеку не была назначена диагностика.


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