В Абхазии выбирают очередного лидера. На этот пост претендуют три кандидата: Адгур Ардзинба, Аслан Бжания и Леонид Дзапшба.



Избирательные участки открылись в 08:00, они проработают до 20:00.



Правом голоса обладают все жители Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего «паспорта» на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 127 тысяч человек. В бюллетенях указаны фамилии трех кандидатов, а также графа "против всех".



Следует отметить, что правом голосом не обладает почти все грузинское население Абхазии, так как после прихода к власти Рауля Хаджимба, их всех лишили "паспортов".



Победителем голосования становится кандидат, набравший не менее 50% плюс один голос от общего количества проголосовавших.



Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.



Избранным главой режима считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.









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