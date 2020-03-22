На «выборах» в Абхазии победил Аслан Бжания

На выборах очередного лидера абхазского режима, состоявшихся сегодня в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия, победил Аслан Бжания. По предварительным данным он набирает 57,22% голосов. Его уже поздравил с победой главный конкурент Адгур Ардзинба.
Предварительные результаты голосования выглядят следующим образом:
Аслан Бжания –57,22%;
Адгур Ардзинба – 35,73%;
Леонид Дзапшба – 2,01%.
Адгур Ардзинба поздравил Аслана Бжания с победой. Как сказал Ардзинба, предварительные результаты уже известны. Он также поблагодарил своих сторонников за поддержку и подчеркнул, что эти выборы войдут в историю страны, как самые спокойные.