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    На «выборах» в Абхазии победил Аслан Бжания
    22.03.2020
    На выборах очередного лидера абхазского режима, состоявшихся сегодня в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия, победил Аслан Бжания. По предварительным данным он набирает 57,22% голосов. Его уже поздравил с победой главный конкурент Адгур Ардзинба.

    Предварительные результаты голосования выглядят следующим образом:

    Аслан Бжания –57,22%;
    Адгур Ардзинба – 35,73%;
    Леонид Дзапшба – 2,01%.

    Адгур Ардзинба поздравил Аслана Бжания с победой. Как сказал Ардзинба, предварительные результаты уже известны. Он также поблагодарил своих сторонников за поддержку и подчеркнул, что эти выборы войдут в историю страны, как самые спокойные.


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