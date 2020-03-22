На «выборах» в Абхазии победил Аслан Бжания

22.03.2020 На выборах очередного лидера абхазского режима, состоявшихся сегодня в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия, победил Аслан Бжания. По предварительным данным он набирает 57,22% голосов. Его уже поздравил с победой главный конкурент Адгур Ардзинба.



Предварительные результаты голосования выглядят следующим образом:



Аслан Бжания –57,22%;

Адгур Ардзинба – 35,73%;

Леонид Дзапшба – 2,01%.



Адгур Ардзинба поздравил Аслана Бжания с победой. Как сказал Ардзинба, предварительные результаты уже известны. Он также поблагодарил своих сторонников за поддержку и подчеркнул, что эти выборы войдут в историю страны, как самые спокойные.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>