Эстония не признает результаты «выборов» в Абхазии

23.03.2020 Эстония присоединилась к совместному заявлению, осуждающему так называемые "президентские выборы" в оккупированной Абхазии, которые состоялись 22 марта.



По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония не признает эти выборы и продолжает держать под пристальным вниманием все происходящее на оккупированной территории Грузии.



"Организованные в Абхазии фальсифицированные выборы противоречат международному праву, - заявил Рейнсалу, слова которого приводит пресс-служба МИД ЭР. - Их следует рассматривать как часть гибридной деятельности России в отношении Грузии, возрастающих попыток влияния, которые включают в себя заметное ухудшение положения на административной контрольной линии с оккупированными территориями Южной Осетии и Абхазии, кибератаки против Грузии и активную кампанию дезинформации".



Совместное заявление подписали Болгария, Чехия, Канада, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США.



В совместном заявлении государства подтверждают свою полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Мы обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий", - говорится в совместном заявлении.



"Мы также призываем Россию отменить решение о признании оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии - в качестве независимых государств", - подчеркивается в заявлении.











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