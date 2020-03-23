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    Евросоюз не признает проведение «президентских выборов» в оккупированной Абхазии
    23.03.2020
    Внешнеполитическая служба ЕС распространяет заявление в связи с т.н выборами в оккупированной Абхазии.

    Как отмечается в заявлении, ЕС не признает т.н выборов и продолжает проведение политики непризнания и вовлеченности в процесс.

    «ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в её международно признанных границах. Что же касается т.н президентских выборов, которые прошли в самопровозглашенном регионе Грузии 22 марта 2020 года, напомним, что ЕС не признает те конституционные и юридические рамки, в которых они были проведены», — отмечается в заявлении пресс-службы верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.


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