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    Бжания за новую переговорную площадку между Тбилиси и Сухуми
    23.03.2020
    «Абхазия и Грузия, помимо Женевского формата, нуждаются в двусторонней переговорной площадке, на которой решались бы небольшие трансграничные вопросы», считает лидирующий на выборах лидера абхазского режима Аслан Бжания.

    "Грузины и грузинское государство - это наши соседи. Мы хотим того или не хотим, но имеем большое количество контактов на уровне граждан и Грузии, и Абхазии. Это люди, которые живут, пересекают границу, бывают там. У людей возникают разные проблемы - много очень граждан наших, к сожалению, вынуждены ездить туда для получения квалифицированной медицинской помощи. Случается так, что на территории Абхазии совершают преступления и скрываются в Грузии. Бывает и обратное тоже. Вы знаете, что мы совместно эксплуатируем энергетический комплекс ИнгурГЭС. Это тоже определенный уровень контактов", - напомнил Бжания в интервью РИА Новости.

    По его мнению, "для решения и текущего обсуждения такого рода вопросов формат переговоров и формат контактов мог бы быть другим".

    "Это могла бы быть не такая отдаленная от территории площадка, как женевская. Здесь, на границе или где-то - для решения таких вот вопросов. Они возникают каждый день", - считает Бжания.

    По словам Бжания, Абхазия получает "сигналы от разных общественных институтов (Грузии), свидетельствующие, что определенные политические силы в Грузии хотели бы наладить более интенсивный диалог".


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