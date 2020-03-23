Молдова не признает «президентские выборы» в Абхазии

23.03.2020 Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы считает незаконными "президентские выборы" в Абхазии, состоявшиеся 22 марта.



МИДЕИ считает, что эти псевдовыборы, проведенные незаконно на территории суверенной Грузии, являются недействительными, поскольку вступают в вопиющее противоречие с основополагающими нормами и принципами международного права, закрепленными в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском акте.



"В этой связи МИДЕИ призывает международных участников принять все необходимые меры для обеспечения строгого соблюдения положений Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности в том, что касается мира, безопасности и уважения прав человека, в том числе путем обеспечения доступа миссии ЕС по мониторингу ситуации в регионах Грузии - Абхазии и Цхинвала / Южной Осетии", - говорится в сообщении ведомства.



В этом контексте МИДЕИ подтверждает основную позицию Республики Молдова по дальнейшей поддержке усилий, предпринимаемых для урегулирования политико-дипломатического конфликта вокруг двух грузинских регионов, уважающих международно признанный суверенитет, территориальную целостность и границы Грузии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>