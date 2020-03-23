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    Молдова не признает «президентские выборы» в Абхазии
    23.03.2020
    Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы считает незаконными "президентские выборы" в Абхазии, состоявшиеся 22 марта.

    МИДЕИ считает, что эти псевдовыборы, проведенные незаконно на территории суверенной Грузии, являются недействительными, поскольку вступают в вопиющее противоречие с основополагающими нормами и принципами международного права, закрепленными в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском акте.

    "В этой связи МИДЕИ призывает международных участников принять все необходимые меры для обеспечения строгого соблюдения положений Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности в том, что касается мира, безопасности и уважения прав человека, в том числе путем обеспечения доступа миссии ЕС по мониторингу ситуации в регионах Грузии - Абхазии и Цхинвала / Южной Осетии", - говорится в сообщении ведомства.

    В этом контексте МИДЕИ подтверждает основную позицию Республики Молдова по дальнейшей поддержке усилий, предпринимаемых для урегулирования политико-дипломатического конфликта вокруг двух грузинских регионов, уважающих международно признанный суверенитет, территориальную целостность и границы Грузии.


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