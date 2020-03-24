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    Анкваб вернулся - «премьером»
    24.03.2020
    Главой правительства марионеточного режима Абхазии будет бывший лидер этого сепаратистского анклава Александр Анкваб. Об этом заявил победивший на прошедших там "выборах" лидер сепаратистов Аслан Бжания.

    «Выборы», которые не были признаны никем в мире, кроме России, прошли в Абхазии 22 марта. По окончательным итогам, которые подвел ЦИК, голоса на выборах распределились следующим образом:

    Аслан Бжания - 53741 голос, 56,5%
    Адгур Ардзинба - 33686 голосов, 35,42%
    Леонид Дзапшба - 2114 голосов, 2,22%
    Против всех - 1666 голосов, 1,75%.

    Недействительными признаны 3902 бюллетеня.


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