В Сухуми обнаружено неизвестное массовое захоронение (+видео)

В Сухуми обнаружено неизвестное массовое захоронение. Нашедшие его сняли на видео, в котором отмечается, что съемка ведется 22 марта 2020 года, и находятся они в Сухуми.



По их же словам, на месте около 30 захоронений. На всех есть таблички с определенным кодом, но имен и фамилий в большинстве случаев не сказано.



Захоронения датируются ноябрем 2018 года.



Сообщается, что захоронение не глубинное, и по всей территории раскиданы кости. На двух табличках есть имена: Чумичов Петр Михаилович, Зимин Петрос Андреевич.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>