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    В Сухуми обнаружено неизвестное массовое захоронение (+видео)
    24.03.2020
    В Сухуми обнаружено неизвестное массовое захоронение. Нашедшие его сняли на видео, в котором отмечается, что съемка ведется 22 марта 2020 года, и находятся они в Сухуми.

    По их же словам, на месте около 30 захоронений. На всех есть таблички с определенным кодом, но имен и фамилий в большинстве случаев не сказано.

    Захоронения датируются ноябрем 2018 года.

    Сообщается, что захоронение не глубинное, и по всей территории раскиданы кости. На двух табличках есть имена: Чумичов Петр Михаилович, Зимин Петрос Андреевич.


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