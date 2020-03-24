В Сухуми обнаружено неизвестное массовое захоронение (+видео)

В Сухуми обнаружено неизвестное массовое захоронение. Нашедшие его сняли на видео, в котором отмечается, что съемка ведется 22 марта 2020 года, и находятся они в Сухуми.
По их же словам, на месте около 30 захоронений. На всех есть таблички с определенным кодом, но имен и фамилий в большинстве случаев не сказано.
Захоронения датируются ноябрем 2018 года.
Сообщается, что захоронение не глубинное, и по всей территории раскиданы кости. На двух табличках есть имена: Чумичов Петр Михаилович, Зимин Петрос Андреевич.