Верующие в Абхазии ударят крестным ходом по коронавирусу

24.03.2020 Самозваный лидер церковного образования в Абхазии Виссарион Аплиаа благословил крестный ход верующих от Сухумского кафедрального собора до храма в селе Каман, рассказал один из инициаторов этой идеи, тренер бойцовского клуба "Георгий Победоносец" Теймураз Гергедава.



"Мы хотим провести крестный ход против коронавируса, чтобы все сплотились перед этой угрозой и помолились. Мы подошли с этим предложением к отцу Виссариону, и он благословил нас. На следующей неделе, в четверг или в субботу, мы выйдем от кафедрального собора в Сухуме, пройдем через город и дойдем до села Каманы", - сказал Гергедава.



Маршрут займет больше 15 километров. По словам Гергедава, в одном из мессенджеров для этой цели создана группа, куда уже вошли около 50 верующих. Среди участников крестного хода также будут молодые спортсмены страны. Возглавлять православную церемонию будет один из служителей «Абхазской церкви».



Виссарион Аплиаа подтвердил свое благословение и отметил, что крестный ход будет направлен в целом против всех вирусов.



По словам отца Виссариона Аплиаа, в мире много вирусов и чтобы бороться с ними верующему человеку нужно много молиться и соблюдать пост.



В Абхазии в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Впрочем, в Абхазии нет и тестов для его выявления.









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