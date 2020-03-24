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    В Тбилиси готовы задействовать новые платформы диалога с Сухуми
    24.03.2020
    В Тбилиси заявили о готовности рассмотреть новые инициативы по грузино-абхазскому диалогу. Об этом заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

    «Что касается формата диалога, здесь у нас есть большая «гибкость». У нас уже есть прошлый опыт по грузино-абхазским отношениям. Есть важные механизмы, которые приостановлены. Мы можем их задействовать и эффективно использовать. Но также можно рассмотреть и опробовать новые платформы. Наша главная задача, чтобы диалог был существенным. Главный приоритет – восстановление доверия и забота о населении, проживающем сегодня в Абхазии и Цхинвальском регионе», - заявила Цихелашвили.

    Министр отметила, что Тбилиси не раз выражал готовность к диалогу с абхазским обществом. «В этом направлении мы предпринимали конкретные шаги в прошлом, планируем и в будущем. Это касается в том числе и статус-нейтральных мирных инициатив», - заявила она.

    Цихелашвили считает, что сейчас необходимо активизировать сотрудничество по борьбе с коронавирусом. «Никто не застрахован от рисков, а опасность очень высока. Особенно в ситуации, когда на местах нет реального контроля», - отметила министр.


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