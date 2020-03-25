Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия самоизолировалась, и надеется на русский «авось»

25.03.2020 - Дмитрий Беляев 24 марта, услышав многодневные призывы жителей Абхазии, официально объявили, что «Абхазия закрыта для всех иностранных граждан». По указу «высшего руководства» жизнь в Абхазии можно сказать остановилась. С распространением нового короновируса справились максимально – Абхазия полностью самоизолировалась. Вируса нет и не будет. Такой является официальная позиция.



Хотя в Распоряжении «о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19» и.о. «Президента Абхазии» Бганба забыл упомянуть еще один и самый главный пункт, который обязан был бы регулировать работу интернета. Ведь самая большая опасность для Абхазии исходит именно от интернета, из социальных сетей. Именно социальные сети «распространяют» инфекцию COVID-19, которой в Абхазии по официальным данным нет.



Жители Абхазии по социальным сетям узнали, что, спасаясь от COVID-19 на родине, многие россияне с прилегающих территорий ринулись скопом в Абхазию и создали почти 10 километровую очередь на Псоу. Ко всему еще и приложили видео материалы. Факт массового заезда россиян в Абхазию подтверждает в соцсетях некая Джина Кубрава в отчаянии говоря, что этого нельзя было допускать. По ее словам - «К нам заехало очень много людей из России за последнюю неделю (переждать)… вот чего нельзя было допускать!! А теперь все сидим, ждём».



В социальных сетях на своей странице в Facebook главврач Гулрыпшскрой районной больницы Зураб Ачба написал, что несмотря на предупреждения «все обнимаются и целуются», и всех, кто отвечает за карантин, надо судить. По его утверждению, многие россияне приезжают в Абхазию, «спасаясь от вируса», а «медучреждения не обеспечены ничем». В нормальном государстве, считает врач, отменили бы выборы и все массовые мероприятия, закрыв торговые объекты (кроме аптек, продовольственных магазинов) и общепит. «Мы как всегда, авось пронесет, я вас уверяю, не пронесет», — убежден Ачба.



Некоторые вообще призывают, чтобы на КПП по обе стороны Абхазии стояли и дежурили чиновники среднего и высшего звена, а также депутаты парламента, и контролировали выполнение Распоряжения о карантине.



Некий Тенгиз Агрба на своей странице пишет, что несмотря на указ, людей все равно пропускают за деньги и «В случае если вирус сюда попадёт, пограничники и все, кто этим занимаются, кто бы какие бы заслуги не имел все будут расстреляны… мы вымрем, мы не готовы ни лечить, ни остановить, смертность будет высочайшей, а распространение максимальным. Остаётся надеется на природу или Всевышнего, что его пока нет и на то, что границы наглухо если сейчас не перекроем- Абхазия закончится». Тем более, когда другие пишут, что в Абхазии ни то что лечить, тесты проводить нечем, особенно в районах. Что же качается врачей, то пришедших к ним людей с симптомами COVID-19, вместо незамедлительного приема пускают их по заколдованному кругу.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>