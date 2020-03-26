Весь инвентарь для борьбы с Коронавирусом, предназначеный для Гальского района, забрал Сухуми

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26.03.2020 - ИА "Акцент" Гуманитарную помощь в виде инвентаря для борьбы с Коронавирусом, предназначенную для Гальского района, полностью забрали в Сухуми. Как сообщили агентству «Accent» местные медсестры, у них конфисковали мобильные телефоны, чтобы не смогли заснять процесс вынесения инвентаря, а средства индивидуальной защиты от вируса были полностью вывезены в Сухуми.



«На месте паника. Средства индивидуальной защиты были доставлены в Гальский госпиталь, но Сухуми их забрал. Медсестрам даже сказали, "помогайте себе сами, у вас все равно никого ресурса не было". Обращаемость в больницу увеличилась, высокая температура наблюдается у многих, но никто не может сказать точно, сезонный ли это грипп, или широко распространенный Коронавирус. В Гали в основном проживает грузинское население и их состояние никого не волнует, именно поэтому, тот минимальный ресурс, который поступил в виде гуманитарной помощи, забрали целиком. Кто даст нам ответ, или как можно противостоять этому? - тут оружие управляет людьми, Будете протестовать - они вас застрелят, особенно на фоне нынешней паники, во время борьбы за самосохранение», - говорит она.



По словам медсестры, сегодня отца с ребенком с соответствующими симптомами заболевания увезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, но никаких дополнительных подробностей нет.



«Accent» связывался с амбулаториями сел Гальского района, где предполагалось наличие лекарств для оказания первой помощи, но на этом этапе даже средств от давления не оказалось.



«Амбулатория пуста, тут и так были средства только для оказания первой помощи, а сейчас и их нет. Я часто из собственного дома давала лекарства людям. Говорить о борьбе с Коронавирусом с нашим ресурсом излишне. В этих условиях это немыслимо ... Лекарство сейчас недоступно даже в аптеке в Гали, не то что у нас. Даже если помощь будет отправлена, если ее никто не проконтролирует, она все равно не будет использована для местных грузин».



Несколько дней назад среди населения Гали наблюдалась паника в минимальной дозе, поскольку было официально объявлено, что «граница» с Грузией была закрыта, как только был обнаружен вирус. Однако сегодня в регионе наблюдается настоящая паника, и причина кроется в большом количестве россиян на месте.



«По интернету были распространены кадры, в которых говорится, что в день выборов колонна машин пересекла Псоу. Кадры реальны или нет, местные жители не знают, мы видим то же, что и вы, потому что никто ни о чем у нас не спрашивает. То, что мы видим своими глазами, дает нам повод для сомнений. Я работаю в Гагре и летом здесь не было так много русских. Гагра вообще не отличается большим количеством туристов, но теперь вы обязательно заметите этот факт. По какой причине они могут чувствовать себя здесь безопаснее, я не понимаю, потому что мне в сухумской больнице не смогли поставить диагноз. У меня была температура, а то мы редко в это время обращаемся к врачу. Однако, поскольку я нахожусь в Гагре, я немного испугался. Я пошел в больницу в Сухуми, мне сделали рентген, сказали, что видны три черных пятна и что это пыль, которой я надышался во время строительства. Мне назначили антибиотик, и выписали. Многие страдают от кашля и имеют температуру, но мы, вероятно, никогда не узнаем, чем они страдают в действительности».



В грузинских селах в целом спокойно, но среди населения все-таки есть страх.



«Защитить себя здесь относительно легко, если вы не покинете дома, никто к вам не ворвется. И дистанцию можно держать, у нас у всех огромные дворы. Местом сбора были школа и детский сад, и теперь они закрыты. Люди ходили на похороны, а теперь думаю, что это тоже запретили. Если абхазы напуганы, значит, мы также вынуждены защищаться. Достаточно, чтобы проехали на военной машине по улице, и люди не выйдут из дома. Пока у вас есть еда, вы будете дома, закончится еда,- вы ничего не сможете купить, рынок все равно будет закрыт».



Местные жители видят особую угрозу для пожилых людей.



«На моей улице проживает около десяти семей, в которых только трое молодых, остальные все пожилые, здесь нет их детей и внуков. Если им что-то понадобится, как не помочь, а чем помочь, теперь мы не знаем. Подать им лекарства от давления и антивирусный препарат - это ведь не одно и то же?! Люди до сих пор не знают, что происходит, но, если зафиксируется хоть один факт заражения, пожилым людям будет еще труднее пережить страх».









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