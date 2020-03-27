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    С 28 марта в Абхазии вводится чрезвычайное положение
    27.03.2020
    С 28 марта в Абхазии по решению де-факто властей вводится чрезвычайное положение. При режиме чрезвычайного положения в Абхазии будет введен комендантский час, будет ограничено движение транспорта.

    Это решение было принято де-факто парламентом Абхазии в связи с угрозой распространения коронавируса.

    «Депутаты единогласно проголосовали за данное постановление и.о. президента с некоторыми поправками. В законе «О чрезвычайном положении» есть несущественные для данных обстоятельств пункты. Они не были приняты», — сказал спикер де-факто парламента Валерий Кварчия.

    «Ввести с 00 часов (совпадает с мск) 28 марта 2020 года чрезвычайное положение на всей территории Республики Абхазия сроком до 00 часов 20 апреля 2020 года», — говорится в постановлении.

    С 25 марта в де-факто Абхазии были введены ограничительные меры для предотвращения распространения заболевания.

    Пока случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не зафиксировано.


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