Население Гали прибегло к самоизоляции еще до постановления абхазского режима

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27.03.2020 - Радио Свобода Руководство оккупированнго Россией региона Грузии - Абхазии, которое в последнее время было занято так называемыми «президентскими» выборами, с целью превенции распространения коронавируса (COVID-19), строго ограничительные нормы ввело в действие только 25 марта. До этого главной защитной мерой было закрытие пунктов пропуска на подконтрольную грузинкой стороной территорию.



С 25 марта в Абхазии запрещены массовые собрания, различные мероприятия, корпоративные вечеринки и экскурсии. Работа была остановлена в кафе, ресторанах и на ярмарках. Закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек. Был запрещен общественный транспорт. Жителям Абхазии была дана рекомендация, выходить из дома можно только при особой необходимости.



Изолированные от остальной Грузии закрытием «границ», грузины, проживающие в Гальском районе, начали самоизоляцию задолго до того, как де-факто правительство издало «постановление», поскольку информацию о превентивных мерах получали из грузинских СМИ. «Мы не выходим наружу, все мы изолированы. Здесь, по крайне мере немноголюдно, и все, кто здесь находится, все изолированы. С завтрашнего дня закроется рынок. Все закроется. Псоу тоже закрыт, оттуда тоже ничего не идет. Сегодня вошла только ООН, и они все привезли», - рассказывает житель села Набакеви Гальского района.



Гальские респонденты Радио Свободы говорят, что качество медицинской помощи в оккупированном регионе очень низкое, им не на кого надеяться и они сами пытаются быть изолированными. Кроме того, исходя из того, что в результате недавних так называемых президентских выборов, во главу де-факто правительства пришел кандидат от оппозиции Аслан Бжания, у жителей Гали появилась надежда, что в случае необходимости откроют линию оккупации на реке Энгури и они смогут получать медицинскую помощь на территории, контролируемой центральным правительством Грузии.



Помимо коронавируса, жителей Гали пугают еще более обострившиеся социальные проблемы. По их информации, на гальском рынке все еще продается продукция из России, однако, из-за закрытия «границы» на Энгури, большая часть местного населения не может перейти в соседний регион Самегрело, чтобы получить пенсию гражданина Грузии или пособие для вынужденных переселенцев, а также для того, чтобы приобрести продукты и медикаменты.



Под предлогом прекращения распространения коронавируса, де-факто правительство Абхазии с 27 февраля ограничило передвижение жителей Гали через линию оккупации, а 14 марта был закрыт так называемый пропускной пост у моста Энгури.



«У людей нет денег и что они должны покупать. Основным источником денег был Зугдиди, пенсию, народ там все получал. Прекращение передвижения наносит людям большой вред», - говорит Наргиза Арония, жительница Гальского района.



Что касается поставок лекарств в Гальский район, то, по информации Наргизы Арония, продаются простые средства, такие как жаропонижающие препараты. В дефиците маски и перчатки. Наргиза уверена, что в случае выявления заражения коронавирусом, пациенту откроют так называемую «границу»: «В больнице Гали сказали, что если будет зафиксирован коронавирус, то дорога сразу же откроется. Потому что здесь ничего нет».



Представители де-факто власти утверждают, что за последние несколько недель в Абхазии не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID 19, однако, на каком основании они это говорят, непонятно, так как по их данным, необходимых для определения вируса только сейчас было получено 400 тестов из России.











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