Россия абхазам дала четко понять, что лечиться им придется в Абхазии - Закареишвили

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30.03.2020 Конфиктолог Паата Закареишвили заявил телеканалу «TV Пирвели», что Россия абхазцам дала четко понять, что если кто-то заразится новой коронавирусной инфекцией, лечиться им придется в Абхазии.



«Кажется, у них есть определенные тесты из России, и они отправляют их также в Россию. Из России они получили очень четкий сигнал, что - если кто-то заболеет, лечиться им придется на территории Абхазии. Эта та новость, которая встревожила абхазов», - сказал Закареишвили.



По его словам, абхазы освобождают места в Гудаутской больнице, куда будут перевозить инфицированных пациентов.



«Больница в Гудауте сейчас освобождается, она, в случае необходимости, будет резервной, где можно будет госпитализировать пациентов. Так что, если будут больные, то они вероятно будут доставлены в Гудауту. Больница в Сухуми также работает в чрезвычайном режиме», - заявил Закареишвили.



Закареишвили отметил, что грузинская система здравоохранения до сих пор обслуживала пациентов из Абхазии, и в этом случае, если будут факты заражения населения, то им следует в разных формах попросить у Грузии помощи.



«Я сомневаюсь, что у них есть ресурсы для лечения, нужные лекарства у них не имеются, вероятно, что-то получат из России, но Россия уже отказалась от лечения. Грузия остается единственной. Для этого надо попросить официально. Это не значит, что просить надо публично, по телевидению и т. д. Есть горячие линии, есть разные способы попросить Грузию о помощи без шума. Но это не будет скрыто, абхазское общество маленькое и, по крайней мере, на уровне слухов эта информация все равно распространится», - сказал Закареишвили.











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