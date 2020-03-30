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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закареишвили: Не в интересах абхазской стороны губить людей лишь потому, что сами не могут лечить их

30.03.2020 Конфликтолог Паата Закареишвили в интервью агентству «Интерпрессньюс» заявил, что центральная власть Грузии должна обеспечить доставку пациентов из оккупированной Абхазии.



«Пока гражданин согласен лечиться в остальной Грузии, будь то Зугдиди, или другое место, это может быть решено именно в той форме, в какой форме уже была переведена одна женщина. Пусть вызовут скорую помощь, машина скорой помощи прибудет к пропускному пункту и заберет пациента. Это наиболее эффективная и приемлемая форма. Они наши граждане, если мы говорим о территориальной целостности Грузии, это же не просто красивые слова? Это действия, и мы должны осуществлять реализацию этого, когда у нас есть такая возможность. В конце концов, мы поставляем электричество, и мы тратим миллионы, чтобы наше население не было бы там в темноте, и мы платим за это. То есть мы делаем то, что для страны намного дороже обходится, но это не то, что называется реализацией территориальной целостности. Тем более, когда это все касается человеческой жизни, мы и не должны задумываться, а должны предпринять эти шаги», - заявляет Закареишвили.



По его словам, не в интересах абхазской стороны погубить человека только потому, что они не смогли его вылечить.



«Я не исключаю, что с абхазской стороны будут препятствующие факторы, однако не в их интересах погубить человека только потому, что они не смогли его вылечить. Они предпочитают сразу же избавится от ответственности. Если Россия не забирает к себе человека, заболевшего на территории Абхазии, единственное, что остается, лечиться в остальной Грузии или иметь гарантию, что они сами смогут лечиться. Если кто-то погибнет, то это будет их ответственность, и они предпочитают сразу же избавиться от ответственности. В какой-то степени в этом может быть политика. Наша медицина доказала, что очень достойно, принципиально и эффективно выполняет свою работу и очень хорошо, что власти им тоже верят, и, если абхазы поймут, что лучше доверять грузинской медицине, это будет самым лучшим выходом в этой ситуации», - заявил Закареишвили.



Напомним, что в Зугдидскую инфекционную больницу из оккупированной Абхазии, в частности из Гали, была доставлена 50-летняя женщина. В больнице говорят, что у нее симптомы коронавируса, озноб и кашель. Вероятно, что ответы пациента станут известны уже сегодня.











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