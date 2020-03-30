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    Цихелашвили: мы готовы оказать помощь гражданам с оккупированных регионов
    30.03.2020
    «Власти Грузии предпринимают эффективные шаги по оказанию помощи гражданам из оккупированных территорий». Об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетевана Цихелашвили. По ее словам, в настоящее время в Абхазии существует высокий риск распространения вируса.

    «Вы знаете, что мы вместе с премьер-министром Грузии и министром здравоохранения посетили многопрофильную клинику в Рухи. Через несколько дней в интенсивном режиме инфраструктура будет оборудована, чтобы быть готовой к обслуживанию пациентов как из Зугдиди, так и из оккупированной Абхазии», – заявила госминистр.

    Ситуацию в Цхинвальском регионе Цихелашвили назвала более сложной и критической, поскольку там нет доступа у международных организаций, за исключением Красного Креста.

    «Мы работаем с этим нашим партнером, чтобы предпринять шаги для смягчения очень серьезной ситуации в Цхинвали и предотвратить распространение вируса. Конечно, мы активно распространяем информацию, в том числе на абхазском и осетинском языках, и предоставляем общественности все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Грузии», – отметила госминистр.

    Премьер-министр Георгий Гахария также заявил, что любой гражданин Грузии по обе стороны оккупационной линии сможет в полной мере воспользоваться необходимыми услугами.

    «Для нас не имеет значения, с какой стороны Ингури инфицированные люди. Конечно, там, где у нас будет возможность помочь, мы поможем всем, как медицинским обслуживанием, так и всеми средствами, которые Грузия предоставляет своим гражданам сегодня», – заявил Гахария.

    Ранее СОВА сообщала, что из Абхизии в Зугдиди переведена женщина с симптомами COVID-19. Состояние здоровья 50-летней женщины из Абхазии стабильное. Она была доставлена в Зугдидскую инфекционную больницу. На информацию болезненно отреагировали в абхазских соцсетях.


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