В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры

В оккупированной Абхазии сегодня пройдет встреча штаба по борьбе с коронавирусом, на которой примут дополнительные решения относительно Гали. Об этом сообщают абхазские СМИ. По их же информации, обстановка к этому времени в Гальском районе спокойная.



После того, как у женщины, доставленной в Зугдили из Гали, подтвердился коронавирус, де-факто режим ужесточил карантинные меры в упомянутом районе.



По сообщению абхазских СМИ, все дороги, ведущие в Галльский район, перекрыты, и населению запрещается его покидать.



«Вчера вечером выставили стационарный пункт госавтоинспекции "Канал". В принципе ночью никаких движений не было, никто не пытался въехать или выехать из района. Ночь прошла спокойно», - отметил глава т.н. администрации района Омар Бганба.



По его словам, люди спокойно приняли этот факт. «Они решили самоизолироваться. Мало кого увидишь в городе. Так уже на протяжении последних трех-четырех дней», - подчеркнул Бганба.

Как сообщают абхазские СМИ, женщина, у которой был обнаружен коронавирус, 29 марта прибыла в Адлер из Москвы и пересекла «российско-абхазскую» границу. Вскоре у нее проявились симптомы, характерные для коронавируса, и она обратилась в местную больницу, где приняли решение «отправить ее в Грузию».











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