.: Лента Новостей
  • Еще один человек из Абхазии был доставлен в Зугдидскую больницу
  • Женщина с подтвержденным коронавирусом контактировала с персоналом ЭнгуриГЭС
  • В Гальском районе Абхазии объявлен комендантский час
  • Отец и двое детей из Саберио доставлены в Зугдидскую больницу с подозрением на коронавирус
  • У моста Энгури установлены полевые палатки для проверки на коронавирус
  • Установлено 12 лиц, контактировавших с инфицированной из Абхазии
  • В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры
  • У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус
  • Цихелашвили: мы готовы оказать помощь гражданам с оккупированных регионов
  • Закареишвили: Не в интересах абхазской стороны губить людей лишь потому, что сами не могут лечить их

    •
     
    В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры
    31.03.2020
    В оккупированной Абхазии сегодня пройдет встреча штаба по борьбе с коронавирусом, на которой примут дополнительные решения относительно Гали. Об этом сообщают абхазские СМИ. По их же информации, обстановка к этому времени в Гальском районе спокойная.

    После того, как у женщины, доставленной в Зугдили из Гали, подтвердился коронавирус, де-факто режим ужесточил карантинные меры в упомянутом районе.

    По сообщению абхазских СМИ, все дороги, ведущие в Галльский район, перекрыты, и населению запрещается его покидать.

    «Вчера вечером выставили стационарный пункт госавтоинспекции "Канал". В принципе ночью никаких движений не было, никто не пытался въехать или выехать из района. Ночь прошла спокойно», - отметил глава т.н. администрации района Омар Бганба.

    По его словам, люди спокойно приняли этот факт. «Они решили самоизолироваться. Мало кого увидишь в городе. Так уже на протяжении последних трех-четырех дней», - подчеркнул Бганба.
    Как сообщают абхазские СМИ, женщина, у которой был обнаружен коронавирус, 29 марта прибыла в Адлер из Москвы и пересекла «российско-абхазскую» границу. Вскоре у нее проявились симптомы, характерные для коронавируса, и она обратилась в местную больницу, где приняли решение «отправить ее в Грузию».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия