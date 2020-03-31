.: Лента Новостей
  • Еще один человек из Абхазии был доставлен в Зугдидскую больницу
  • Женщина с подтвержденным коронавирусом контактировала с персоналом ЭнгуриГЭС
  • В Гальском районе Абхазии объявлен комендантский час
  • Отец и двое детей из Саберио доставлены в Зугдидскую больницу с подозрением на коронавирус
  • У моста Энгури установлены полевые палатки для проверки на коронавирус
  • Установлено 12 лиц, контактировавших с инфицированной из Абхазии
  • В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры
  • У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус
  • Цихелашвили: мы готовы оказать помощь гражданам с оккупированных регионов
  • Закареишвили: Не в интересах абхазской стороны губить людей лишь потому, что сами не могут лечить их

    •
     
    Установлено 12 лиц, контактировавших с инфицированной из Абхазии
    31.03.2020
    Установлено 12 лиц, контактировавших с инфицированной коронавирусом жительницей села Саберио Гальского района Абхазии. Об этом сообщает местное СМИ со ссылкой на члена Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхаса Джинджолия. По его словам, скорее всего, забор материала для теста на коронавирус у установленных лиц, произойдет 31 марта.

    В перекрытый Гальский район выехала бригада медиков, сообщает местное СМИ.

    Напомним, у 50-летней жительницы села Саберио Гальского района Абхазии, подтвердился коронавирус. В Зугдидскую республиканскую больницу она была доставлена 29 марта поздно вечером. Клиника получила ответы на ее анализы из лаборатории Лугара

    Пациентку из села Саберио бригада скорой помощи довезла до оккупационной линии, где ее встретили врачи зугдидской скорой помощи. У женщины отмечались симптомы коронавируса, жар и кашель. Она вернулась в свое село 29 марта из России. Это первый пациент, который был доставлен в Зугдиди из Абхазии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия