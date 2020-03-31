У моста Энгури установлены полевые палатки для проверки на коронавирус

31.03.2020 Вчера поздно вечером на контрольно-пропускных пунктах в Самегрело были расположены войска Министерства обороны с военной базы Сенаки. Всем, кто проходит через специальный контрольный пункт, измеряют температуру.



Рядом с муниципалитетом Зугдиди дополнительно были установлены еще 6 контрольно-пропускных пунктов. Полевые палатки также установлены возле моста Энгури и возле так называемой границы, ужесточен контроль, всем гражданам, прибывшим из Абхазии проводят соответствующее обследование. Строго контролируются водители легковых автомобилей и трейлеров.



Население заявляет, что они подчиняются данным ограничениям. По заявлению мэра города Поти Гочи Курдгелия, строго проверяются пассажиры, прибывшие в город или выезжающие из него.



«Согласно постановлению правительства, как на въезде, так и на выезде из города Поти были открыты блокпосты, где расположены представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Министерства здравоохранения, и проводят термоскрининг всем, кто въезжает в город или выезжает из него. Перевозка и доставка грузов осуществляется беспрепятственно», - заявил Курдгелия.











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