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    В Гальском районе Абхазии объявлен комендантский час
    31.03.2020
    Исполняющий обязанности т.н. президента оккупированной Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о введении комендантского часа на территории Гальского района.

    Согласно распоряжению, ограничительный режим будет действовать с 20:00 до 07:00.

    Во время «комендантского часа», гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.

    Ранее, 28 марта де-факто главой Гальского района был объявлен т.н. комендантский час, действовавший с 00:00 до 06:00. Это было связано с участившимся тогда перемещением граждан через реку Ингури.

    Для справки, 29 марта в Зугдидскую инфекционную больницу из Гальского района была доставлена местная жительница с признаками коронавируса.


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