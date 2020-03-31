В Гальском районе Абхазии объявлен комендантский час

Исполняющий обязанности т.н. президента оккупированной Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о введении комендантского часа на территории Гальского района.



Согласно распоряжению, ограничительный режим будет действовать с 20:00 до 07:00.



Во время «комендантского часа», гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.



Ранее, 28 марта де-факто главой Гальского района был объявлен т.н. комендантский час, действовавший с 00:00 до 06:00. Это было связано с участившимся тогда перемещением граждан через реку Ингури.



Для справки, 29 марта в Зугдидскую инфекционную больницу из Гальского района была доставлена местная жительница с признаками коронавируса.









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