.: Лента Новостей
  • Еще один человек из Абхазии был доставлен в Зугдидскую больницу
  • Женщина с подтвержденным коронавирусом контактировала с персоналом ЭнгуриГЭС
  • В Гальском районе Абхазии объявлен комендантский час
  • Отец и двое детей из Саберио доставлены в Зугдидскую больницу с подозрением на коронавирус
  • У моста Энгури установлены полевые палатки для проверки на коронавирус
  • Установлено 12 лиц, контактировавших с инфицированной из Абхазии
  • В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры
  • У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус
  • Цихелашвили: мы готовы оказать помощь гражданам с оккупированных регионов
  • Закареишвили: Не в интересах абхазской стороны губить людей лишь потому, что сами не могут лечить их

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    Женщина с подтвержденным коронавирусом контактировала с персоналом ЭнгуриГЭС
    01.04.2020
    Женщина, проживающая в селе Саберио Гальского района, у которой подтвердился коронавирус, имела контакт с двумя сотрудниками Энгури ГЭС. Информацию об этом подтверждает технический директор Энгури ГЭС Гиа Хубуа.

    «Ее перевез [на подконтрольную грузинской стороны территорию] родственник. Там были двое наших сотрудников. Контакт продолжался всего несколько минут. Они находятся в самоизоляции. Кроме того, чтобы купить сигареты, один из них был в магазине, расположенном от нас в трех километрах, там тоже провели дезинфекцию. Мы приняли все меры», - сказал Гиа Хубуа «Лайвпрессе».

    29 марта 50-летняя женщина была помещена в Зугдидскую инфекционную больницу. К линии оккупации ее доставила бригада скорой помощи села Саберио, где ее встретили врачи скорой помощи Зугдиди.


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