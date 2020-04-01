Женщина с подтвержденным коронавирусом контактировала с персоналом ЭнгуриГЭС

01.04.2020 Женщина, проживающая в селе Саберио Гальского района, у которой подтвердился коронавирус, имела контакт с двумя сотрудниками Энгури ГЭС. Информацию об этом подтверждает технический директор Энгури ГЭС Гиа Хубуа.



«Ее перевез [на подконтрольную грузинской стороны территорию] родственник. Там были двое наших сотрудников. Контакт продолжался всего несколько минут. Они находятся в самоизоляции. Кроме того, чтобы купить сигареты, один из них был в магазине, расположенном от нас в трех километрах, там тоже провели дезинфекцию. Мы приняли все меры», - сказал Гиа Хубуа «Лайвпрессе».



29 марта 50-летняя женщина была помещена в Зугдидскую инфекционную больницу. К линии оккупации ее доставила бригада скорой помощи села Саберио, где ее встретили врачи скорой помощи Зугдиди.











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