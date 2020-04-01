«Без Грузии эти люди обречены» – Джемал Гахария

«Россия заявила, что лечение инфицированных коронавирусом в Абхазии должно проводиться на месте - это значит, что без Грузии эти люди обречены» – об этом в эфире телеканала «ТВ Пирвели» заявил глава Верховного Совета Абхазии Джемал Гахария.
«К нам звонят отдельные лица и дают нам информацию. Ту официальную информацию, которая там распространяется, мы дополняем ее через эти источники. То есть наши знакомые звонят нам и рассказывают, что там на самом деле происходит.
Ситуация очень сложная, пока не выявлено ни одного инфицированного человека. Я имею в виду за пределами Гали, но многие в это не верят.
Местные врачи и некоторые специалисты считают, что в Абхазии есть коронавирус, но там нет средств чтобы его выявить.
Россия заявила, что лечение инфицированных коронавирусом в Абхазии должно проводится на месте, это значит, что если бы не Грузия, то эти люди обречены», - заявил Джемал Гахария.