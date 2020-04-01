«Без Грузии эти люди обречены» – Джемал Гахария

01.04.2020 «Россия заявила, что лечение инфицированных коронавирусом в Абхазии должно проводиться на месте - это значит, что без Грузии эти люди обречены» – об этом в эфире телеканала «ТВ Пирвели» заявил глава Верховного Совета Абхазии Джемал Гахария.



«К нам звонят отдельные лица и дают нам информацию. Ту официальную информацию, которая там распространяется, мы дополняем ее через эти источники. То есть наши знакомые звонят нам и рассказывают, что там на самом деле происходит.



Ситуация очень сложная, пока не выявлено ни одного инфицированного человека. Я имею в виду за пределами Гали, но многие в это не верят.



Местные врачи и некоторые специалисты считают, что в Абхазии есть коронавирус, но там нет средств чтобы его выявить.



Россия заявила, что лечение инфицированных коронавирусом в Абхазии должно проводится на месте, это значит, что если бы не Грузия, то эти люди обречены», - заявил Джемал Гахария.













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