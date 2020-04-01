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  • 37 человек с подозрением на коронавирус доставлены в карантин с оккупированных территорий
  • «Без Грузии эти люди обречены» – Джемал Гахария
  • Еще один человек из Абхазии был доставлен в Зугдидскую больницу
  • Женщина с подтвержденным коронавирусом контактировала с персоналом ЭнгуриГЭС
  • В Гальском районе Абхазии объявлен комендантский час
  • Отец и двое детей из Саберио доставлены в Зугдидскую больницу с подозрением на коронавирус
  • У моста Энгури установлены полевые палатки для проверки на коронавирус
  • Установлено 12 лиц, контактировавших с инфицированной из Абхазии
  • В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры
  • У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус

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    «Без Грузии эти люди обречены» – Джемал Гахария
    01.04.2020
    «Россия заявила, что лечение инфицированных коронавирусом в Абхазии должно проводиться на месте - это значит, что без Грузии эти люди обречены» – об этом в эфире телеканала «ТВ Пирвели» заявил глава Верховного Совета Абхазии Джемал Гахария.

    «К нам звонят отдельные лица и дают нам информацию. Ту официальную информацию, которая там распространяется, мы дополняем ее через эти источники. То есть наши знакомые звонят нам и рассказывают, что там на самом деле происходит.

    Ситуация очень сложная, пока не выявлено ни одного инфицированного человека. Я имею в виду за пределами Гали, но многие в это не верят.

    Местные врачи и некоторые специалисты считают, что в Абхазии есть коронавирус, но там нет средств чтобы его выявить.

    Россия заявила, что лечение инфицированных коронавирусом в Абхазии должно проводится на месте, это значит, что если бы не Грузия, то эти люди обречены», - заявил Джемал Гахария.


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