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  • В Гальском районе Абхазии ужесточили карантинные меры
  • У женщины из Абхазии подтвержден коронавирус

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    37 человек с подозрением на коронавирус доставлены в карантин с оккупированных территорий
    02.04.2020
    По информации премьер-министра Грузии Гиоргий Гахария, с оккупированных территорий на территорию, контролируемую властями Грузии, были переведены 37 граждан.

    Кроме того, как отметил премьер-министр, не должно быть различий в качестве тех медицинских услуг, которые получают граждане, в том числе и с оккупированных территорий.

    «На сегодняшний день с оккупированных территорий было переведено 37 граждан.
    Конечно, наша позиция ясная. Нет никакой разницы, с какой стороны Энгури находится инфицированный человек, они наши граждане и мы должны о них заботится. Для достижения этой цели, был осуществлен быстрый запуск университетской клиники Рухи. Не должно быть никакой разницы в стандарте обслуживания и сервисов, которые будут получать граждане, как из Цхинвальского региона, так и с другой стороны Энгури. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы наши граждане не чувствовали разницу», - сказал Гахария в эфире телекомпании «Имеди».


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