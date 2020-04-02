37 человек с подозрением на коронавирус доставлены в карантин с оккупированных территорий

02.04.2020 По информации премьер-министра Грузии Гиоргий Гахария, с оккупированных территорий на территорию, контролируемую властями Грузии, были переведены 37 граждан.



Кроме того, как отметил премьер-министр, не должно быть различий в качестве тех медицинских услуг, которые получают граждане, в том числе и с оккупированных территорий.



«На сегодняшний день с оккупированных территорий было переведено 37 граждан.

Конечно, наша позиция ясная. Нет никакой разницы, с какой стороны Энгури находится инфицированный человек, они наши граждане и мы должны о них заботится. Для достижения этой цели, был осуществлен быстрый запуск университетской клиники Рухи. Не должно быть никакой разницы в стандарте обслуживания и сервисов, которые будут получать граждане, как из Цхинвальского региона, так и с другой стороны Энгури. Мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы наши граждане не чувствовали разницу», - сказал Гахария в эфире телекомпании «Имеди».











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