Кому тесты, а кому советы!

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03.04.2020 - Ахра Арчелия Наконец-то наши власти поняли, что с коронавирусом нельзя шутить и начали принимать меры, исходя из своих ограниченных возможностей. Закрыта граница на Псоу, ограниченно передвижение транспорта, выставлены милицейские посты, а район Гал взят в кольцо, там даже объявлен комендантский час. Но это всё меры вспомогательного характера.



Главный вопрос все-таки более актуален - как обстоят дела с медикаментами и медицинским оборудованием? Реально с этим всё очень плохо. На самом деле нет ни квалифицированных врачей, ни оборудования, ни медикаментов, ни тестов. Вирус готовится к наступлению. 22 марта выборы президента стали т.н. «точкой невозврата». На избирательных пунктах не были приняты меры предосторожности: не было масок, перчаток, люди по традиции обнимались (заранее поздравляя с победой), целовались, большинство приходили даже с детьми. Создалось впечатление, что они не осознают всю серьёзность опасности, даже шутили: «…Чача и аджика лучший антисептик…».



Сегодня ситуация изменилась. Люди всерьёз напуганы. Власти стараются успокоить население и громогласно заявляют, что в Абхазии коронавируса нет. Как бы не заявляли, что больная коронавирусом, переведённая из Гал в Зугдиди, не гражданка Абхазии, факт остается фактом - она «транзитный пассажир», пересекшая всю Абхазию от Псоу до Ингури!



Правительство и люди с надеждой надеялись получить помощь от России, так как больше неоткуда! Других стратегических партнеров в мире нет. Не обращаться же к вражественному правительству Грузии, это же будет считаться «изменой национальным интересам Абхазии!



В этой неприятной ситуации приходиться ждать своей очереди, в то время как Россия, 31 марта, отправляет очередной военно-транспортный самолёт Ил-76 с гуманитарной помощью в Милан. Среди них и партия тест-систем для определения коронавируса, разработанных в Новосибирске. А другой самолёт АН-124 „Руслан“ с гуманитарной помощью, Россия 1 апреля уже отправляет в США, чем ошеломила весь мир. Это, конечно пропагандистский шаг, цель которого показать, как Россия эффективно действует в условиях глобального кризиса, в отличии от многих стран, гордящихся своей демократией. Конечно - помогать, действительно нуждающейся Италии и США - стране с первой экономикой в мире, благое дело, но не надо забывать о крошечной Абхазии, которая не может принести больших политических дивидендов, как Италия и США, но там люди с большой надеждой ждут хотя бы символической помощи, пусть даже в моральном плане. В это время Россия отказалась лечить заболевших коронавирусом жителей Абхазии в прилегающей к ней Краснодарском крае, сославшись на запрет въезда в страну иностранных граждан. Тем временем, Москва не скупится на советы и напоминает Сухум, что в Гале международные гуманитарные организации завезли маски, перчатки и другие средства защиты - и зачем их искать в других местах!



И.О. президента, недолго думая, последовал совету «старшего брата», и перенёс все нужные средства из Гала в Сухум!



Вот как всё просто, когда прислушиваешься к умным советам «друзей!».









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