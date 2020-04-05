Военные учения – новый метод против COVID-19

В то время, как весь мир ожесточённо борется со злейшим врагом человечества - коронавирусом, российские войска в Абхазии, в взаимодействии с местными военными силами, на горном полигоне Цебельда провели очередные военные учения, в которых было задействовано около 200 единиц военной техники ЮВО, в том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и «Тигр».



По информации МО России, «…военнослужащие отработали оборонительные и наступательные действия, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также тыловое обеспечение подразделений в бою. Военнослужащие провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники, в том числе из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, а также из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30».



В условиях всеобщего карантина и «Путинских каникул», проведение столь массовых мероприятий не очень понятно. Россия вновь доказала, что жизнь человека, даже собственных граждан, для нее не является приоритетной ценностью. Или же российские военные нашли новый метод борьбы против COVID-19, и на практике, слава богу пока еще на учениях, отрабатывали новые наработки. Факт остается фактом – Москва что-то планирует, и хорошего от нее ждать точно не стоит.









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