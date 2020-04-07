Тбилиси призывает Сухуми и Цхинвали не политизировать гуманитарные темы

07.04.2020 Правительство Грузии в свете пандемии коронавируса призывает оккупационные режимы не политизировать гуманитарные темы. В Тбилиси одновременно обещают оказать помощь населению, пострадавшему в результате конфликтов, передает грузинская служба Радио Свобода.



«Мы считаем, что в создавшейся ситуации любые спекуляции на тему гуманитарной помощи представляют собой попытки лоббировать политическую повестку дня частных лиц. Это не отражает интересов и потребностей людей, живущих в Абхазии и Цхинвальском регионе», — заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.



По словам дипломата, официальный Тбилиси неоднократно подтверждал свою готовность оказывать полную помощь гражданам, проживающим по другую сторону оккупационной линии. Он подчеркнул, что правительство уже предприняло ряд важных шагов в этом направлении и планирует принять соответствующие меры в будущем. Информацию о конкретных действиях замглавы МИД озвучивать не стал.



Лаша Дарсалия, вместе с тем, сообщил, что министерство иностранных дел находится в постоянной координации со странами-партнерами, дипмиссиями, аккредитованными в Тбилиси, а также международными и неправительственными организациями, с тем чтобы совместно оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от конфликтов населению.



Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария обещал, что власти сделают все возможное, чтобы защитить здоровье жителей страны по обе стороны линии оккупации. Аналогичное заявление делала и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. По ее словам, Тбилиси уже проводит в Абхазии определенные мероприятия, о которых зачастую подробно не сообщается.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>