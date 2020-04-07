В Абхазии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

07.04.2020 Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Абхазии.



«Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии сегодня подтвердило, что первый случай заражения человека коронавирусной болезнью COVID-19 в Абхазии был зарегистрирован в городе Гагре. Больной госпитализирован и изолирован. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Пациент прибыл из города Москвы, где был в командировке. Пациенту оказывается медицинская помощь в полном объеме. Квалифицированным персоналом и специальным оборудованием гудаутская больница обеспечена», - сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.



6 апреля глава здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия заявил, что мы должны готовиться к тому, что этот вирус будет в Абхазии.



В тот же день глава МЧС Лев Квициния проинформировал, что с 25 марта по 6 апреля абхазский участок российско-грузинской границы пересекли 838 человек. Из них 56 человек приехали 6 апреля, двое были отправлены в гудаутскую инфекционную больницу.









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