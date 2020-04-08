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    Соцсети: в Абхазии от пневмонии скончался 15-летний подросток
    08.04.2020
    В Сухуми скончался 15-летний мальчик, поступивший в местную Республиканскую больницу с подозрением на пневмонию. Об этом пользователи соцсетеей сообщают со ссылкой на абхазский Телеграм-канал «ГИДРА – Сухумчанка».

    По утверждению админов, еще в минувшую пятницу мальчик был госпитализирован в детскую больницу. Тогда он поступил в больницу с желудочным кровотечением. В воскресенье подростка выписали, но во вторник он вновь оказался в клинике. Сообщается, что 15-летний мальчик умер буквально через час после повторной госпитализации.

    Была ли пневмония у несовершеннолетнего вызвана коронавирусной инфекцией – пока неясно. Но пользователи соцсетей не исключают эту версию.

    Отметим, что 7 апреля в Абхазии был подтвержден первый случай коронавируса. COVID-19 был обнаружен у жителя города Гагра, днем ранее доставленного в больницу Гудауты. Известно, что инфицированный приехал из Москвы 29 марта, а 4 апреля почувствовал себя плохо.

    В Сухуми, при этом, говоря о числе зараженных коронавирусом жителях Абхазии, не считают двух жительниц Гальского района, госпитализированных в Зугдиди и Поти. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля.


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