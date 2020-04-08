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    В Гагрском районе введен комендантский час
    08.04.2020
    В Гагрском районе введен комендантский час с 20:00 до 7 часов утра. Распоряжение подписал и.о. лидера режима Абхазии Валерий Бганба.

    Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.

    Исключение – представители силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лица, обеспечивающие функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лица, обращающиеся за экстренной (неотложной) медпомощью.

    Все, нарушившие комендантский час, будут задерживаться до его окончания.


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