В Гагрском районе введен комендантский час с 20:00 до 7 часов утра. Распоряжение подписал и.о. лидера режима Абхазии Валерий Бганба.



Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.



Исключение – представители силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лица, обеспечивающие функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лица, обращающиеся за экстренной (неотложной) медпомощью.



Все, нарушившие комендантский час, будут задерживаться до его окончания.









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