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    Клиника в Кутаиси: у пациентов из Абхазии COVID-19 не подтвердился
    13.04.2020 - "СОВА"
    Супружеская пара из оккупированной Абхазии покинула клинику Кутаиси. Лабораторные исследования не подтвердили факт инфицирования коронавирусом COVID-19. Как заявили в пресс-службе клиники LG и Центра по инфекционным патологиям и легким, тесты выявили сезонный грипп. По имеющейся информации, молодая пара проживает в Сухуми.

    Напомним, мужа с женой доставили в клинику Кутаиси ночью 11 апреля с симптомами, характерными для коронавирусной инфекции. Ранее СМИ сообщали о том, что COVID-19 у пациентов подтвержден.

    Стоит отметить, что к этому времени в Абхазия подтверждены три случая заражения коронавирусом. При этом, сообщая о числе зараженных жителях Абхазии, в Сухуми не считают двух жительниц Гальского района, госпитализированных в Зугдиди и Поти. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля.

    Напомним также, что с 28 марта по решению де-факто властей в Абхазии было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа. Добавим также, что «граница» по реке Ингури была закрыта сухумскими властями 13 марта. С 8 апреля де-факто руководство Абхазии закрывает и границу на въезд с Россией для всех категорий граждан.


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