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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Арешидзе о ситуации в Абхазии: Ситуация сложная, инфраструктуры нет, у них только один инфекционист

13.04.2020 Конфликтолог, эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе заявляет, что в оккупированной Абхазии очень сложная ситуация в связи с угрозой распространения коронавируса. Как отметил Мамука Арешидзе, в Абхазии нет соответствующей инфраструктуры, есть только один инфекционист.



«Ситуация очень сложная, между тяжелой и сложной. У них нет соответствующей инфраструктуры, у них нет надлежащего снаряжения. Какую-то часть получили из Москвы, кроме того, им помогали международные организации: USAID, Всемирная Организация Здравоохранения, Красный Крест. Часть снаряжения получили три недели назад, но этого было недостаточно. Например, ту часть, которую дали Гали, забрали обратно. Очень выразительный пост главного врача Гульрипшской больницы Зураба Ачбы, который опубликован в социальной сети, где он поднимает тревогу, что не можем справиться здесь с этой болезнью. В Сухумской больнице скончался 15-летний мальчик. У него было воспаление легких, никто не может подтвердить, было ли это от коронавируса или просто от простуды.



В больнице сегодня официально подтвердили первого заболевшего (на момент интервью был один подтвержденный случай коронавируса, сейчас уже три - ред.). Это первый, а если эпидемия уже распространилась, никто не может сказать. В грузинских СМИ часто слышно, что абхазы скрывают свое положение и количество инфицированных людей, но это не так. Они не могут это скрыть, так как никто не знает, что это за болезнь, и как это скрыть? На всю Абхазию у них единственный инфекционист», - заявляет Арешидзе.



По его словам, ожидается, что в оккупированном регионе вирус широко распространится.



«Около 1-2 недель назад в Абхазии было много посещений. Много российских отдыхающих, которые были в гостиницах Сочи, были напуганы пандемией. Затем туда приехал Путин со своей свитой, понадобились номера гостиниц. Одним словом, оттуда выселили людей, и сами же сбежали. Чтобы отдых не был отменен, около 2 тысяч человек направились в сторону Абхазии продолжить отдых. Кто что занес и, кто чем был инфицирован, никто об этом не знает. Они не смогут этого избежать. Как это было в республиках Северного Кавказа: сначала было 1-2 случая, а сейчас прибавляется и прибавляется, то же самое произойдет и в Абхазии. Но если в северокавказских республиках есть областные больницы, в Махачкале, во Владикавказе, в Абхазии это не так. Даже то, чтобы сдать анализ на коронавирус, его нужно отослать в Краснодар. От Сухуми до Краснодара 5-6 часов на машине. Представьте, когда оттуда придет ответ», - заявил Арешидзе.











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