Россия перебрасывает войска в Абхазию для борьбы с коронавирусом

17.04.2020 Россия перебросит военных из аннексированного Крыма в оккупированную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.



Согласно распространенной информации, в оккупированный грузинский регион будут направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты. В направлении оккупированной Абхазии двинется автоколонна из 13-ти специальных машин.



Кроме того, по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.











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