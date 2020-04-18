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    Пасхальный подарок России
    18.04.2020 - Сергей Михеев
    Российское правительство на кануне Пасхи сделала Абхазии удивительный подарок - отправила к ним из Крыма подразделения Черноморского флота радиационного, химического и биологического назначения. Поистине внушительный подарок! Наверное, такую помощь подразумевал вечный министр Лавров, когда обещал Абхазии всяческую помощь в борьбе с коронавирусом. Видимо Лаврову не известно, что Абхазии в первую очередь нужны медикаменты, средства индивидуальной защиты, медицинская аппаратура и предметы первой необходимости. А что самое главное, в Абхазии практически нет специалистов, которые могут бороться с пандемией. Так что, не войска химического назначения надо посылать, а врачей, пока не поздно, которые смогут наладить квалифицированную инфекционную службу.

    Наше Посольство в Абхазии заявляет, что переброска войск осуществляется по просьбе правительства Абхазии, а в самой Абхазии говорят, что это ранее запланированные учения, в рамках двусторонней договорённости. Кому верить?

    Если такой разнобой в объяснениях, значит решение принималось в спешке, и мы даже не удосужились проинформировать Абхазию. Поэтому они не знают что говорить. Из всего следует, что не всё так гладко… не всё говорится… и наверняка темнят! Если так, то следует ждать новостей, которые, скорее всего, будут далеко недобрыми.


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