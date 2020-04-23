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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Аибга – цена независимого выбора

23.04.2020 - Ахра Арчелия Наша страна, можно сказать, успешно борется с коронавирусом. Уже выздоровел первый заразившийся вирусом COVID-19. Люди, по мере своих сил, выполняют введённые ограничения, нет хаоса и беспорядка, граждане стали более законопослушными и всё это показывает, что мы можем сплотиться в трудные моменты и правильно вести себя.



Несмотря на это, в стране хорошо понимают, что главные трудности нас ожидают впереди. Это касается ожидаемых проблем с бюджетом, туристического сезона, которого в этом году, к сожалению, не будет и экономики в целом, которая может попросту рухнуть. В такой обстановке, надо признать, наша страна в одиночку не справится и нам понадобится помощь международного сообщества, наших друзей и в первую очередь нашего главного партнёра и друга - России. Эти проблемы, наряду с другими важнейшими задачами, придётся решать новому президенту и правительству, которым явно не позавидуешь. Но в такой тяжёлый, можно сказать, переломный момент для нашей страны, появляется информация о переносе границы с Российской стороны на нашу сторону, в районе Красная Поляна - Аибга.



Новость по истине шокирующая! Такого никто не ожидал! Это можно оценить как сюрприз, неожиданный подарок избранному президенту Бжания к его инаугурации, а скорее всего месть Путина за своего любимчика Хаджимба. Похоже, что это цена, которую мы заплатили за право самим выбирать нашего президента без указки извне. Как выясняется, изменение произошло по приказу ФСБ России, для "увеличения туристического потенциала Красной Поляны". Но почему за счёт наших земель? Самое странное то, что руководство страны не выражает протест. Наверно этот вопрос уже не касается старого правительства, а нового - пока ещё нет!



Позицию депутата Ильи Гуния, который заявляет, что Аибга это спорная территория, можно считать примиренческой и капитулянтской, если не говорить больше - что она унизительна! Как наша земля может быть спорной, она для всей Абхазии - родная, родней не бывает! Только действительно честный человек, ветеран войны, Аслан Кобахия высказался прямо и смело: «Для меня, как для многих наших граждан, этот вопрос вообще не спорный, это суверенная территория Республики Абхазия». Я уверен, что так думают все жители Абхазии и найдут в себе смелость громко об этом заявить!



Я ещё надеюсь, что этот вопрос окажется «бурей в стакане» раздутой журналистами. Я очень на это надеюсь, ведь дело не только в нашей территории, а в том, что настоящие друзья так не поступают, в трудный момент не посягают на самое дорогое - на Честь и Достоинство дружественной страны!









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