Почему Россия развернула химическое подразделение в Абхазии?!

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24.04.2020 Враждебные интересы России на оккупированной территории Грузии в отношении Абхазии зашли слишком далеко, разместив там химическое подразделение. Размещение данного подразделения вызвало резкое противостояние между де-факто Абхазией и Россией. Об этом агентству «2020NEWS» рассказал Мамука Арешидзе, эксперт по вопросам Кавказа.



По его словам, даже в де-факто республике все удивляются, с какой целью Россия развернула 18 апреля подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота в Гудаутском районе - для борьбы с пандемией коронавируса или для продолжения информационной войны, которую Россия активно ведет против лаборатории Лугара в Грузии.



По заявлению эксперта, чем занимается подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота на территории Абхазии, это должно стать предметом изучения.



«Действительно, 18 апреля на территорию Абхазии, Гудаутского района, были введены подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Наблюдателям было совершенно непонятно, почему именно туда были введены якобы медицинские и военные части.



Не было никакой договоренности с Абхазией о вводе этого подразделения на оккупированную территорию, и этот факт вызвал несколько часовую напряженность между де-факто правительством и Москвой.



Россия объясняет введение подразделения на территории Абхазии тем, что Москва не может активно помогать Абхазии, и пусть хотя бы продемонстрирует, что с точки зрения предотвращения распространения эпидемии, что она каким-то образом помогла населению – это часть официальной версии», - заявил Арешидзе.



По словам эксперта, ему неизвестно, какую функцию на самом деле выполняет подразделение на территории Абхазии. Арешидзе призывает власти Грузии быть внимательными.



«Сами абхазы удивлены, исходя из этого, мы должны быть очень внимательны к перемещению этой воинской части.



Мне сложно сказать, какую функцию выполняет российская воинская часть в Абхазии. Давайте считать, что это одна из форм декоративной помощи со стороны России, но мы должны быть очень внимательны, чтобы этот факт был более логически объясним.



Что может сделать это подразделение с лабораторией Лугара? Я не думаю, что эта часть будет направлена непосредственно против лаборатории Лугара», - заявил Арешидзе.



Для информации, вчера, председатель Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария призвал соответствующие органы выяснить причину размещения Россией подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота в Гудаутском районе.











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