В Абхазии скончалась пациентка с коронавирусом

26.04.2020 Пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщает т.н. оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса, передает Sputnik.



Диагноз COVID-19 был поставлен женщине 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.



У 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.



На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.



26 апреля утром она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии.



Как сообщается, коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.



Один пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.









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