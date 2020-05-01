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    У пациентки из Абхазии коронавирус не обнаружен
    01.05.2020
    У беременной женщины, доставленной из оккупированной Абхазии в одну из клиник Кутаиси, коронавирус не обнаружен. 32-летняя пациентка, которой экстренно пришлось делать кесарево сечение, поступила в больницу «Бомонд».

    Из-за симптоматики, характерной для COVID-19, жительнице Гальского района был ппроведен тест на COVID-19. Как стало известно, анализы дали отрицательный результат. Сейчас женщина находится в отделении реанимации, ее жизни ничего не угрожает.

    Стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса, из оккупированной Абхазии на подконтрольную официальному Тбилиси территорию периодически поступают пациенты. К этому времени коронавирус был обнаружен только у одного из них — 50-летней женщины. Она успешно прошла курс лечения в Зугдиди и уже находится дома.


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