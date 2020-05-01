Цихелашвили: С оккупированных территорий доставили около 150 граждан

01.05.2020 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что около 150 граждан уже доставили с оккупированных территорий на контролируемую Грузией территорию. Они находятся на карантине или проходят лечение.



По ее словам, власти Грузии делают все возможное, чтобы помочь гуманитарными или другими необходимыми пакетами людям, живущим на оккупированных территориях.



«Мы очень обеспокоены судьбой людей, которые живут за пределами оккупационной линии. Особенно в Цхинвальском регионе, который все больше и больше напоминает театр абсурда. Уже есть расширенная военная база. Ситуация сложная. Цхинвали называют вторым именем Сталинир, у нас уже есть т.н. Ленингори в качестве названия Ахалгори, где сегодня, в 21 веке, наши молодые люди вынуждены носить пионерские платки и петь песни советских времен. Мы стараемся активно работать по всем каналам, в том числе с Международным комитетом Красного Креста, который, в отличие от других организаций, имеет доступ к этому региону, чтобы помочь наиболее уязвимым людям в Ахалгорском районе, а также в остальной части Цхинвальского региона различной гуманитарной помощью и пакетами», — заявляет Цихелашвили.











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