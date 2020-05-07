Международная кризисная группа указывает на разные подходы Сухуми и Цхинвали к вопросу международной помощи

07.05.2020 «Международная кризисная группа» (International Crisis Group) опубликовала доклад о ситуации в «отколовшихся» регионах на постсоветском пространстве в условиях пандемии коронавируса. В документе описаны процессы на Донбассе, в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии.



Аналитики неправительственной организации отмечают, что война и изоляция привели к коррозии инфраструктуры здравоохранения и другим проблемам. Они призывают международных участников работать с местными и региональными лидерами для спасения жизней.



Международная кризисная группа также указывает на разные подходы Сухуми и Цхинвали к вопросу международной помощи.



«Южная Осетия неохотно сотрудничает с ВОЗ и другими международными организациями. Поскольку эти организации имеют дело с правительством Грузии, де-факто власти считают, что сотрудничество с ними подрывает их собственное требование о международном признании независимого статуса региона. Абхазия придерживается другого подхода, рассматривая свои претензии на независимость отдельно от сотрудничества с международными организациями. Абхазия и ранее успешно работала с такими группами и мобилизовала иностранную помощь за последние месяцы», - сказано в докладе.



Аналитики указывают, что в Южная Осетия подвергается большему риску, чем другие самопровозглашенные республики. В документе указано, что пожилые люди составляют 17 процентов населения, а больницы плохо оборудованы.



В Абхазии, по информации местных властей, выявили три случая заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели, женщина 1925 года рождения умерла. Цхинвальские власти сообщают об 11 случаях заражения.









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