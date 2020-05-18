Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Бжания – «Российские друзья нам помогут!», но «тенденция будет к ухудшению»

18.05.2020 - Ахра Арчелия Наконец-то выступив по телевидению Абхазии после Московского визита население нашей страны имело честь лицезреть своего новоизбранного президента. С период визита исчезнув с поле зрения, с учетом его здоровья, мы уже начали думать что-то неладное. Если с появлением Бжания у нас отпали плохие предчувствия, то его выступление раскрыли нам не совсем обнадеживающие перспективы. Начнем с того, что вместо ожидаемого детального отчета о визите в Москву –с кем встречался, какие вопросы были решены, какие планы на будущее – мы от нашего президента получили какую-то невнятную фразу «Российские друзья нам помогут!» Осталось такое ощущение, что Бжания ездил в Москву не на встречи с политиками, а на некий «сходняк» с непонятными людьми, где его заверили – «не волнуйтесь, братва поможет!».



В своем выступлении Аслан Гиоргьевич, на фоне обещанной российской помощи, выдал не совсем вдохновляющий экономический прогноз. По его словам, бюджет страны не досчитается около двух миллиардов рублей в плане поступлений, а нехватка пенсионного фонда составит 300 млн. рублей, и добавил: «тенденция будет к ухудшению». Откровенно, но жестоко! Некоторые могут сказать, что команде Бжания досталось удручающее наследство от прежних властей; не будем к ним так строги, им нужно время все наладить и с этим можно частично согласиться. Но, когда пробиваешься к власти у тебя уже должно быть сформирована правительственная команда и прописан план по выводу страны из нищеты. Мы, народ, голосовали именно за такие перемены. Мы надеялись, что команда таких опытных политиков как Бжания и Анкваб будут решительны в своих действиях и тенденцию к улучшению, хотя бы мизерную, мы ощутили бы в ближайшем времени. На деле мы получили все наоборот. От президента не смогли узнать с кем и на какие темы он встречался в Москве, и состоялись ли вообще такие встречи; в место заявления, что все в Абхазии наладиться, Бжания заявляет, что в ближайшем будущем будет плохо, а затем еще хуже.



Выходит, что первое лицо страны забыл, что его народ выбрал за осуществления перемен в лучшую сторону, именно для этого доверили ему правления страной, и выплачивают зарплату из бюджета, которую, кстати, пополняют все те же избиратели Абхазии. Поэтому, как лицо подотчётное народу, он обязан о всех своих действиях, связанных с выполнением обязанностей на посту президента, а также на что тратятся народные деньги, докладывать этому народу, а не ограничиваться одной невнятной фразой. А может нечего рассказывать? Может, и не было серьёзных встреч? Понятно, что Путин с ним не встречался, не до нас ему, своих проблем предостаточно. Но с кем-то он всё же ведь встречался? Не гулять же поехал в Москву?!



Отдельная тема для обсуждения кадровый вопрос в новом правительстве. А новое ли оно?! Большинство из новоназначенных, вполне комфортно себя чувствовали в правительстве Хаджимба, и не способны менять стиль работы. Выходит, что суть всех этих перемен состояла в одном - сместить с поста Хаджимба! Это он был плохим, а все остальные просто жертвы его правления. Неужели у нас плохо обстоят дела с квалифицированными кадрами? Где молодёжь, где новые лица?



Видимо эта новая-старая команда принцип работы менять не собирается. Все будет идти по протоптанному пути, по старинке. Яркий пример того - граница на Псоу. Никак не могут там порядок навести. Наша основная жизненная артерия стала главным «поставщиком» коронавируса на территорию Абхазии. Как бы не хотелось пальцем указывать на Ингур, никак не получится – эту сторону мы сразу закрыли наглухо. Неужели на Псоу нельзя наладить работу так, чтобы людей, пересекших границу, организованно препроводить их в специальные места для прохождения карантинного периода и находились под контролем медиков. Вместо этого, заезжающих отправляют на самоизоляцию, а они появляются то на похоронах, то едут в гости, в другие места скопления людей. Как видно, в плане пандемии, впереди нас ждут серьёзные вызовы и глядя на действия нашего нового правительства, возникают серьёзные опасения – такими подходами к решению проблем, они с ними точно не справятся.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>