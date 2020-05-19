.: Лента Новостей
  • Убийцы Гиги Отхозория до сих пор остаются безнаказанными - АМЮГ
  • Грузия выясняет, как корейская НПО собирается оказать гуманитарную помощь Сухуми
  • В Абхазии подтверждено 4 новых случая коронавируса
  • Бжания – «Российские друзья нам помогут!», но «тенденция будет к ухудшению»
  • Цихелашвили: Число инфицированных на оккупированных территориях растет
  • Еще трое студентов, вернувшихся в Абхазию, заражены коронавирусом
  • Решено! – Абхазию присоединят к России
  • ВС А/Р Абхазия поздравил ветеранов Второй мировой войны с днем победы над фашизмом
  • Еще два человека заразились коронавирусом в Абхазии
  • Международная кризисная группа указывает на разные подходы Сухуми и Цхинвали к вопросу международной помощи

    •
     
    В Абхазии подтверждено 4 новых случая коронавируса
    19.05.2020
    В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) подтверждено 4 новых случая коронавируса, таким образом общее количество инфицированных увеличилось до 25-и. Информацию об этом распространяет «Спутник Абхазия».

    По их информации, заболевшие - курсанты российских вузов, вернувшиеся в Абхазию и находящиеся на изоляции в пансионате «Айтар». До выявления новых случаев главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что за весь период пандемии в т.н. «республике» был выявлен 21 случай COVID-19.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия