В Абхазии подтверждено 4 новых случая коронавируса

В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) подтверждено 4 новых случая коронавируса, таким образом общее количество инфицированных увеличилось до 25-и. Информацию об этом распространяет «Спутник Абхазия».



По их информации, заболевшие - курсанты российских вузов, вернувшиеся в Абхазию и находящиеся на изоляции в пансионате «Айтар». До выявления новых случаев главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что за весь период пандемии в т.н. «республике» был выявлен 21 случай COVID-19.









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