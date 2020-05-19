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    Грузия выясняет, как корейская НПО собирается оказать гуманитарную помощь Сухуми
    19.05.2020
    Издание The Korea Herald накануне опубликовало статью о гуманитарной помощи из Южной Кореи. В ней говорилось об инициативе НПО Global Honors Network, которая планирует помочь самопровозглашенной республике Абхазия в борьбе с коронавирусом. Речь идёт, в частности, о поставках тестов для диагностики COVID-19.

    В статье Абхазия была названа страной, недавно отколовшейся от Грузии. Был приведён и список стран, признавших её независимость.

    Посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили заявил «Эху Кавказа», что грузинское дипломатическое ведомство обратилось к корейскому изданию, которое внесло в статью несколько изменений – например, Абхазия больше не упомянута в заголовке. Посол связался и с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

    «Корейская Республика безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Кроме того, корейское правительство не принимает никакого участия в оказании помощи, как это было указано в статье. После вмешательства посольства издательство внесло изменения в текст – Абхазия уже не указана в качестве новообразованного государства. Что касается НПО, она основана в Корее, у неё есть связи в России и США. Мы пытаемся связаться с организацией, чтобы узнать детали», - заявил Бердзенишвили «Эху Кавказа».

    По словам дипломата, для оказания любой помощи из Южной Кореи необходимо разрешение правительства, а обращение по данному вопросу не поступало. Посол не исключает, что помощь оказывают через третью страну.

    Напомним, что в Абхазии (оккупированном Россией регионе Грузии) число подтверждённых случаев коронавируса достигло 24.


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