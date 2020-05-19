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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Убийцы Гиги Отхозория до сих пор остаются безнаказанными - АМЮГ

19.05.2020 «Несмотря на то, что личности виновных в убийстве Отхозория известны, де-факто власти до сих пор не привлекли их к ответственности и не наказали», - об этом отмечено в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.



Именно АМЮГ и EHRAC защищают интересы членов семьи Отхозория в Европейском суде по правам человека. В организации заявляют, что внутренняя коммуникация между сторонами в суде уже закончилась и теперь ждут оглашения решения.



По оценкам АМЮГ, дело Отхозория имеет важный прецедент, поскольку суду предстоит обсудить, насколько осуществляет Россия эффективный контроль над Абхазией и несет ли она ответственность за действия представителей де-факто властей.



«Сегодня прошло 4 года со дня убийства Гиги Отхозория. Гига был убит 19 мая 2016 возле абхазской оккупационной линии года так называемыми абхазскими пограничниками на контрольно-пропускном пункте Хурча-Набакеви. Де-факто военная прокуратура Абхазии начала расследование после убийства Гиги, но сославшись на отсутствие доказательств, вскоре было прекращено. Несмотря на то, что личности виновных в убийстве Отхозория известны, де-факто власти до сих пор не привлекли их к ответственности и не наказали. Российская Федерация несет полную ответственность за убийство Гига Отхозория и ненадлежащее расследование этого факта, поскольку Россия осуществляет эффективный контроль над Абхазией.



Дело о нарушении права на жизнь Отхозория расследуется Европейским судом по правам человека. АМЮГ и EHRAC защищают интересы членов семьи Отхозория. Внутренняя коммуникация между сторонами в Европейском суде уже закончилась, и мы ждем оглашения решения. Дело Отхозория имеет важный прецедент, поскольку суду предстоит обсудить, насколько осуществляет Россия эффективный контроль над Абхазией и насколько несет ответственность за действия представителей де-факто властей. Успешное завершение дела также имеет важное значение для членов семьи Отхозория для восстановления справедливости и их нарушенных прав.



Дело Отхозория также ясно демонстрирует тревожную ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвальского региона, а также в деревнях, прилегающих к линии оккупации с точки зрения положения в области прав человека», - говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.











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