Оккупанты проводят незаконные работы на абхазском направлении

Оккупационные силы проводят работы по установке незаконных заграждений на прилегающей к селам Хурча и Ганмухури территории (оккупированный Россией грузинский регион Абхазия). Об этом сообщает СГБ Грузии.



"По направлению Абхазии, на прилегающей к селам Зугдидского муниципалитета Хурча и Ганмухури территории, на оккупированной территории оккупанты провели т.н. процесс бордеризации. Были заменены старые заграждения из колючей проволоки и были установлены дополнительные незаконные инсталляции", - говорится в заявлении ведомства.



Как отмечает СГБ, о происходящем на оккупированной территории проинформирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.









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