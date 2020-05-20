Оккупанты проводят незаконные работы на абхазском направлении

Оккупационные силы проводят работы по установке незаконных заграждений на прилегающей к селам Хурча и Ганмухури территории (оккупированный Россией грузинский регион Абхазия). Об этом сообщает СГБ Грузии.
"По направлению Абхазии, на прилегающей к селам Зугдидского муниципалитета Хурча и Ганмухури территории, на оккупированной территории оккупанты провели т.н. процесс бордеризации. Были заменены старые заграждения из колючей проволоки и были установлены дополнительные незаконные инсталляции", - говорится в заявлении ведомства.
Как отмечает СГБ, о происходящем на оккупированной территории проинформирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.