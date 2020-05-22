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    Борьба за интересы России принесла абхазам страшную трагедию - мухаджирство
    22.05.2020
    Вчера, 21 мая, в Абхазии отметили День памяти жертв Российско-Кавказской войны и мухаджирства. В мае 1864 года Россия завершила войну на Кавказе, устроив геноцид кавказцам. В том же году, 21 мая, российское командование устроило парад победы в Кбааде (современная Красная Поляна). В связи с годовщиной этих событий Верховный совет Автономной республики Абхазия сделал специально заявление:

    «К сожалению, в этом печально известном и преступном параде, принимали участие т.н. грузинская милиция и абхазские отряды во главе с абхазским князем Михаилом Шарвашидзе. Не только грузины, как об этом часто пишут российские марионетки, но и абхазы, плечом к плечу с русскими активно участвовали в борьбе против своих собратьев.

    Борьба за интересы России в конечном итоге принесла абхазам страшную трагедию - мухаджирство.
    Чтя память жертв Российско-Кавказской войны и мухаджирства, необходимо подчеркнуть, что на современном этапе «стратегическое партнерство» с Россией не менее опасно для абхазов, чем мухаджирство.

    Спасение грузин и абхазов, в целом кавказцев – в их единстве. Сегодня это может показаться нереальным, но будьте уверены, завтра и послезавтра мы обязательно придем к выводу, что примирению и единству нет альтернативы.

    Другого пути спасения не существует!», - говорится в заявления Верховного Совета А/Р Абхазия.


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