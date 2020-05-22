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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Карантин по желанию – куда уходят наши деньги?

22.05.2020 - Ахра Арчелия Ситуация с коронавирусом в Абхазии в последние дни стала тяжёлой. С появлением первого заражённого, медики нас предупреждали, что с COVID-19 нельзя шутить, что это коварная, неизученная и очень опасное явление. Они просили, умоляли и правительство и простых граждан, отнестись со всей серьёзностью к коронавирусу и принять все меры к ограничению его распространения. Но, к большому сожалению, ни те, ни другие не прислушались к ним. Вот и получаем по заслугам. Наши граждане посчитали, что коронавирус их не коснется и всячески игнорируют меры предосторожности, не соблюдают режим самоизоляции. Приезжающие из России, вместо того, чтобы находиться в карантине, посещают рынки и магазины, ходят на похороны, общаются с близкими. Нет у наших людей элементарной сознательности, и не понимают, что под удар ставят не только себя, но и своих близких, друзей, сограждан.



С нашим населением понятно, мы никогда не отличались дисциплинированностью и ответственностью за свои поступки, но правительство тоже не показало, что способно управлять процессами. Начнём с того, что никак не смогли навести порядок на Псоу, они не осознали, что именно Псоу является источником проникновения и распространения вируса на территорию Абхазии. Первые лица заявляли, что граница закрыта и только в исключительных случаях пропускают людей, а на самом деле оказалось, что ежедневно более ста человек пересекают границу со стороны России. О каком закрытии идёт речь? Также не смогли организовать, чтобы люди, пересёкшие границу, попадали в карантин и находились там положенное время под контролем. На деле эти люди, якобы едут на самоизоляцию, а реально свободно передвигаются и появляются в разных людных местах, тем самым создавая серьёзную угрозу окружающим.



Стоило чуток поинтересоваться по какой причине наши граждане ведут себя так безалаберно, как выяснилось, что оказывается прохождение карантина у нас платный, и не принудительный – а по желанию. Узнав такое сразу задаешься вопросом - кто пойдёт в карантин по собственному желанию, да ещё и за свои деньги? Конечно же никто! И тут же появляется другой, весьма серьезный вопрос – куда идут деньги, выделенные на борьбу против COVID-19, учитывая, что карантин, обеспечивая сведения к минимуму риска распространения вируса, является одним из обязательной составляющей этой борьбы?!



С этой задачей правительство явно не справилось. В итоге, лазейка для вируса и по сей день открыта. Правительство, так же не смогло обеспечить медицинский персонал в полной мере средствами защиты. В результате чего, в последние дни более 20 медиков, контактировавших с больными COVID-19, сами перешли в статус больных. В это время в стране острая нехватка квалифицированных медицинских кадров и выход из строя медиков, работающих с больными коронавирусом, большой удар нашей системе здравоохранения. Если дела и дальше так пойдут, то лечить будет некому. Создаётся впечатление, что правительство как-то со стороны, сквозь пальцы смотрит на происходящее и не решается принимать решительные меры, а тем временем, ситуация выходит из-под контроля.



К тому же, с 19 мая заработали объекты питания, общественный транспорт, работают рынки и магазины, идёт подготовка к туристическому сезону и всё это происходит в период активизации пандемии у нас в стране. Не рановато ли правительство успокоилось и посчитало, что опасность миновала. Динамика последних дней показывает, что всё только начинается и всё может обернуться очень плохо для всех нас.









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